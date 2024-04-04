Diyarbakır'da çıkan olaya karışan 5 kişi tutuklandı

Çin Kalkınma Bankası, Tarım Arazi Geliştirme ve Verimlilik İçin Finansal Desteği Artırıyor

Çin Kalkınma Bankası, bu yıl tarım arazilerinin geliştirilmesi ve korunması ile arazi verimliliğine yönelik finansal desteğini artırdı. 2024'ün ilk çeyreğinde 2,59 milyar yuan tutarında tarım arazisi geliştirme amaçlı özel kredi veren banka, bir önceki yıla göre bu tutarı iki katından fazla artırdı. Banka, tahıl güvenliği ve tarım ürünlerinin istikrarlı tedariki için yüksek standartlı tarım arazisi geliştirme ve güncelleme çalışmalarına orta ve uzun vadeli finansal destek sağladı. Kırsal bölgelerde altyapı ve tarım sektöründe bilimsel ve teknolojik inovasyon gibi kilit alanlarda da kapsayıcı finansal desteğini güçlendireceğini açıkladı.