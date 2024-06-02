Diyarbakır\'da çıkan yangında 400 dönüm ekili arazi zarar gördü

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde çıkan yangında 400 dönüm buğday, mercimek ve arpa ekili arazi zarar gördü.
Bağlar ilçesi kırsal Yeşil Dallı Mahallesi'nde arpa ekili tarlada, öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle bitişikteki buğday ve mercimek ekili tarlalara sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de traktörleriyle yangına müdahale etmeye çalıştı. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında 400 dönüm buğday, mercimek ve arpa ekili alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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