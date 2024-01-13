Diyarbakır\'da Çinli bir kişi dolandırıldı

Diyarbakır'da Çin uyruklu kişi ürün alımı konusunda dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

Sur İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Çinli Yang Qinghui Shandong dolandırıldığı gerekçesiyle başvurdu.

Sosyal medya üzerinden tanıştığı R.K. ile ilaç sanayisinde kullanılan bir ürün almak için iletişime geçtiğini savunan Shandong, 10 Ocak'ta Diyarbakır'a geldiğini, 10 bin dolar vermesine rağmen ürünün kendisine teslim edilmediğini aktardı.

Bunun üzerine konuyu araştıran polis ekipleri, şüpheli R.K'yi yakaladı.

Şüpheli, 10 bin doları Shandong'a teslim etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından R.K. serbest bırakıldı.