Diyarbakır\'da çocuk kalp merkezinde 2 çocuk hastaya pulmoner kapak takıldı

Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp Merkezi'nde düzenlenen çalıştay kapsamında, 2 çocuk hastaya pulmoner kapak implantasyonu işlemi başarıyla uygulandı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Kadın Doğum ve Çocuk Ek Hizmet Binası'nda hizmet veren Çocuk Kalp Merkezi, uluslararası düzeyde bilimsel etkinliklere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Merkez Koordinatörü Prof. Dr. Bedri Aldudak'ın öncülüğünde 8 Ekim'de Diyarbakır'da düzenlenen Pulmoner Kapak Çalıştayı'na, Türkiye ve Güney Kore'den alanında uzman isimler katıldı.

Çalıştay kapsamında gerçekleştirilen işlemlerin yanı sıra girişimsel tedavi yöntemleri, yeni teknolojiler ve klinik uygulamalar ele alınarak bilgi ve deneyim paylaşımında bulunuldu.

Çalıştay kapsamında, 2 çocuk hastaya pulmoner kapak implantasyonu işlemi başarıyla uygulandı.

Açıklamada, çocuk kardiyolojisi alanında modern tanı ve tedavi imkanları sunan merkezde, sınırlı sayıda sağlık kuruluşunda uygulanabilen özellikli girişimlerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Diyarbakır'ın yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden gelen hastalara hizmet veren merkezin, bilimsel etkinliklerle uluslararası işbirliğinin ve mesleki bilgi paylaşımının geliştirilmesine katkı sağladığı kaydedildi.