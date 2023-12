Diyarbakır'da çocuklar spor yaparak zinde tutuluyor

Diyarbakırlı öğrencilere spor sevgisi aşılanıyor

DİYARBAKIR - Milli Eğitim Bakanlığının hazırlamış olduğu 'Okulda Hareketli Yaşam ve Sportif Faaliyetler' projesi çerçevesinde Diyarbakır'da, anaokulu öğrencileri her sabah 20 dakikalık spordan sonra derse başlıyor.

Öğrencilere sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmak ve yaşam boyu spor yapmaya teşvik etme amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Hareketli Yaşam ve Sportif Faaliyetler' alanında yürütülen öğrenci, öğretmen ve çalışanlar, sportif ve sosyal faaliyetlere kontrollü ve planlı bir şekilde katılım sağlıyor.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi bünyesinde Hareketli Yaşam ve Sportif Faaliyetlerinin yürütülmesiyle, çocukların ve gençlerin yetenek ve istekleri ışığında yönlendirilmesi, çocukların her türlü kötü alışkanlıktan uzak tutulması, sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sunulması hedefleniyor.

İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Biriminde Sportif Faaliyetler ve Hareketli Yaşam İl Koordinatörü Ali Alioğlu, spor kültürünün çocuklara sevdirilmesi adına projenin olumlu etki sağladığını söyledi.

Projenin, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali öncülüğünde koordineli bir şekilde yürütüldüğünü dile getiren Alioğlu, "Projemiz, Milli Eğitim Bakanlığımızın 'Okullarda Hareketli Yaşam ve Sportif Faaliyetler' projesidir. Bu çerçevede okullarımızda ders başlamadan önce çocukların neşeli ve zinde derse girmesi, okulda motivasyon açısından bir hazırlık olarak başlatılan bir projedir. Aynı zamanda çocukların sağlıklı yaşamının biraz daha bilinçli şekilde ilerlemesi, spor kültürünün oturması adına faaliyete geçirilen bir projedir. Biz bunları çocuklar için çok faydalı görüyoruz. Öncelikle ilimizde, sonra 17 ilçemizde bu faaliyetin tanıtım toplantısını yaptık. Tüm öğretmenlerimize projemizi anlattık. Aynı zamanda proje okurlarımızla da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplantı sonrası öğrencilerimizle buluşarak hem sportif faaliyetlerin nasıl daha sağlıklı ve doğru yapıldığını hem de bunu bir kültür haline getirmeyi gösteriyoruz" dedi.

Havanın soğuk olduğu zamanlarda öğrencilere sınıf içerisinde egzersizler yaptırdıklarını belirten Alioğlu, "Havanın güzel olduğu zamanlarda ise açık alanda sporun ne kadar iyi olduğunu gösteriyoruz. Bunları yaparken okulumuzun da daha iyi olması için saha çizgilerini yapıyoruz. Bu çizgiler, çocukların hem motor becerilerini hem de bilişsel yönden kendilerini daha iyi görmelerini sağlıyor. Yani bu projenin tanıtımı yapılırken sadece sağlık değil, çocukları davranış yönünde de daha çok ileri götürmek ve geliştirmek hedefleniyor" ifadelerine yer verdi.

Merkez Bağlar ilçesindeki Minik Eller Anaokulu Müdür Yardımcısı Suna Cengiz, her sabah en az 20 dakikalık spor sonrası çocukların derse başladığını belirtti. Haftanın belirli günlerinde de çocuklara pilates eğitiminin verildiğini ifade eden Cengiz, "Milli Eğitim Bakanlığımızın hazırlamış olduğu 'Okullarda Hareketli Yaşam ve Sportif Faaliyetler' çerçevesinde okulumuzda her gün sabah sporu yapılmaktadır. Bu spor en az 20 dakika olacak şekilde gerçekleştiriliyor. Haftanın belirli günlerinde ise çocuklara pilates eğitimi veriliyor. Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız her gün sabahları mutlu ve keyifli bir şekilde spor yapıp, sağlıklı besleniyor" diye konuştu.