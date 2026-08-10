Diyarbakır'da Darp Olayına 6 Gözaltı, 3 Tutuklama

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 2 kişiyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 7 Ağustos'ta merkez Bağlar ilçesinin Batıkent semtinde bulunan boş arazide "Kuçe Amed" isimli bir oluşumun içinde hareket edenlerin sözde "uyuşturucu ve fuhuşla mücadele" adı altında kimlik kontrolü ve cezalandırma eylemleri gerçekleştirmeye çalıştıklarının görüldüğü ve gruba gerekli ikazlar yapılarak dağılmalarının sağlandığı belirtildi.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Dağılımlar esnasında bahse konu gruptan ayrılan ve boş arazide alkol aldıklarını iddia ettikleri 2 vatandaşımıza darp eylemi gerçekleştirerek vatandaşlarımızın yaralanmasına neden olan 6 kişi, 9 Ağustos'ta sabah saatlerinde yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanmış, 3'ü hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır."