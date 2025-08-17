Diyarbakır'da Depo Yangını: Kauçuk ve Yapıştırıcı Yandı

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde depo olarak kullanılan bahçede çıkan yangında 30 ton kauçuk, 14 varil zemin yapıştırıcısı yanarken, 1 konteyner ve 1 kulübe kullanılamaz hale geldi.

Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'nde depo olarak kullanılan bahçede öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek kauçukların bulunduğu alana ardından da konteyner, kulübe ve zemin yapıştırıcısının bulunduğu varillere sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol alınarak, söndürülürdü. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ise kask kamerasına yansıdı. Yangında 30 ton kauçuk, 14 varil zemin yapıştırıcı yanarken, konteyner ve kulübe kullanılamaz hale geldi.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR