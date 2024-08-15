Diyarbakır'da depremde yıkılan Galeria Sitesi'nin müteahhidi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'da depremde yıkılan Galeria Sitesi'nin müteahhidi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan ve 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi'nin müteahhidi Sedat Eser, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldıktan sonra vefat etti.

15.08.2024 12:20
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6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan ve 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi'nin müteahhidi Sedat Eser, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, depremde Diyarbakır'da yıkılan ve 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi'ne ilişkin davada 17 yıl 6'ay hapis cezasına çarptırılan müteahhit Eser, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yatarak tedavi gören ve durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakım servisine alınan Eser, vefat etti.

17 yıl 6 ay hapis cezası almıştı

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi'ne ilişkin davada, Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Eser, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da depremde yıkılan Galeria Sitesi'nin müteahhidi hayatını kaybetti - Son Dakika

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