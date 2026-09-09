Diyarbakır'da devlet korumasındaki 63 çocuğa finansal okuryazarlık eğitimi verilecek - Son Dakika
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Diyarbakır'da devlet korumasındaki 63 çocuğa finansal okuryazarlık eğitimi verilecek

Diyarbakır\'da devlet korumasındaki 63 çocuğa finansal okuryazarlık eğitimi verilecek
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Diyarbakır'da devlet korumasındaki 63 çocuğa tasarruf bilinci ve finansal okuryazarlık eğitimi verilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Mutlu Yuva Derneği işbirliğinde yürütülecek proje kapsamında çocukların her birine 1 gram altın hediye edildi.

Diyarbakır'da devlet korumasındaki 63 çocuğa tasarruf bilinci ve finansal okuryazarlık eğitimi verilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Mutlu Yuva Derneği işbirliğinde hayata geçirilen "Hayatta Güvence: Tasarrufla Hayata Hazırım Projesi"nin açılış ve tanıtım programı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında, İl Müdürlüğüne bağlı 11 çocuk evinde koruma ve bakım altında bulunan 63 çocuğun erken yaşta tasarruf alışkanlığı kazanması, ekonomik kaynaklarını bilinçli kullanması ve geleceğe yönelik finansal farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.

Bir yıl sürecek proje kapsamında çocukların her birine 1 gram altın hediye edildi.

Proje süresince yapılacak birikimlerin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda çocuklar adına açılacak kamu bankası hesaplarında veya ilgili mevzuat kapsamında güvenli şekilde muhafaza edilmesi ve çocuklara reşit olduklarında teslim edilmesi planlanıyor.

Finansal okuryazarlık eğitimlerinde, Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında yer alan finansal okuryazarlık eğitim içerikleri esas alınacak.

Eğitimler, çocuk evi sorumluları ile Mutlu Yuva Derneği bünyesindeki gönüllü finans eğitmenlerince İl Müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

Programa, Diyarbakır Vali Yardımcısı Hatice Cemre İncesu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen ve Mutlu Yuva Derneği Genel Koordinatörü Abdulkadir Yazıcı katıldı.

Programda çocuklarla bir araya gelen katılımcılar, proje kapsamında hazırlanan hediyeleri çocuklara verdi.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Hediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da devlet korumasındaki 63 çocuğa finansal okuryazarlık eğitimi verilecek - Son Dakika

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