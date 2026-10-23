Diyarbakır\'da Dicle Üniversitesi marketinde profile sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi marketinde profile sıkışan kediyi itfaiye kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan markette demir profilin arasına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen kedi, kurtarma çalışmasının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
DİYARBAKIR'da Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki bir markette demir profilin içine sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki markette demir profilin içine kedi sıkıştı. Kedinin sıkıştığını fark edenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları çalışmayla kediyi bulunduğu yerden çıkardı.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen kedi, kurtarma çalışmasının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,
Kaynak: DHA
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