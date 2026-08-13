Diyarbakır'da Diş Kliniğine Saldırı: 3 Tutuklama
Diyarbakır'daki diş kliniği kurşunlama olayına karışan 3 kişi tutuklandı.
(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da diş kliniğinin kurşunlanması olayına karıştığı tespit edilen 3 kişi gözaltı işlemlerinin ardından tutuklandı.
Yenişehir ilçesindeki bir diş kliniğine 9 Ağustos günü düzenlenen silahlı saldırıyı gerçekleştirilenlerin yakalanmasına yönelik polis ekipleri çalışma başlattı.
Bu kapsamda harekete geçen Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, diş kliniğine kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen S.K., M.E. ve M.V.A. isimli 3 şüpheliyi düzenledikleri operasyon sonucu gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından 3 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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