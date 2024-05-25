Diyarbakır\'da Doğu ve Güneydoğu Bölge Sempozyumu Başladı

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Diyarbakır'da Türk Jinekoloji ve Obstetri Vakfı (TJOV) tarafından kadın hastalıklarının değerlendirileceği "Doğu ve Güneydoğu Bölge Sempozyumu" başladı.

Merkez Kayapınar ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen sempozyumda, alanında uzman doktorlar sunum yapacak, hasta üzerinde canlı olarak ameliyat yapılarak interaktif eğitim verilecek.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Kliniği Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Sedat Akgöl, AA muhabirine, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Türkiye'de jinekolojik onkoloji cerrahi hizmeti veren merkezlerden biri olduğunu söyledi.

Vakfın 3 yıl önce kuruluşunu ilan ettiğini, Türkiye'de kadın hastalıkları konusunda yeni bir açılım yaptığını ifade eden Akgöl, vakıf olarak bölgesel sempozyumlara da önem verdiklerini belirtti.

Sempozyumun iki gün süreceğini belirten Akgöl, "Türkiye'deki önemli hocalarımız sunumlarını yapıyor. Aynı zamanda hasta üzerinde canlı olarak interaktif bir şekilde eğitim görülüyor. Bu sempozyumu artık video temelliden ziyade pratik üzerinden işleme soktuk. Bu çok yeni birşey değil ama bölgemiz için yeni. Rahim ağzı kanseri ameliyatını yapıyoruz, ancak bunu genç meslektaşlarımız online olarak dünyanın bir tarafında izleyebilecek." ifadelerini kullandı.

Amaçlarının sağlık standartlarını geliştirmek olduğunu ifade eden Akgöl, şunları kaydetti:

"İki gün boyunca konuşacağımız konular çok ilgi çekici ve doktorların ihtiyaç duyduğu konulardır. Kadınlarımız hasta olduklarında bize geç başvuruyor, bu da jinekolojik onkoloji alanında erken tanının kaçmasına sebep oluyor. Özellikle rahim ağzı kanseri ve kanama konusunda bize geç başvurular oluyor. Bize hep ileri evre geliyor ve ileri evre geldiğinde yaptığımız tedavinin çok bir faydası kalmıyor. Bu sempozyumların farkındalığı artırarak erken teşhis, erken tedavi, mutlu kadınlar ve mutlu toplumlara vesile olacağını düşünüyoruz."

Toplam 8 oturumun düzenleneceği sempozyum yarın sona erecek.