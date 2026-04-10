Diyarbakır'da Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Tutuklama - Son Dakika
Diyarbakır'da Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Tutuklama

10.04.2026 23:23
Diyarbakır merkezli operasyonda 23 şüpheliden 10'u tutuklandı, 21 kişiyi dolandırdıkları iddia edildi.

Diyarbakır merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 21 kişiyi 234 bin 750 lira dolandırdıkları iddiasıyla 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Diyarbakır merkezli İstanbul, Antalya ve Batman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 10'u tutuklandı, 13'ü adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 20 cep telefonu ve 21 SIM karta el konuldu.

Kendilerini "tayini çıkan kamu görevlileri" olarak tanıtmışlar

Zanlıların kendilerini "tayini çıkan kamu görevlileri" olarak tanıtarak, sosyal medya ve satış platformları üzerinden ikinci el eşya satışı ilanı verdikleri, görüştükleri kişilere eşyaları gönderecekleri sözde otobüslerin plaka ve şoför iletişim bilgilerini paylaştıkları belirlendi.

Satın aldıklarını düşündükleri eşyaları kendilerine ulaştıracak olan şoförlerle konuştuklarına inanan mağdurların, anlaştıkları tutarları şüphelilerin hesaplarına gönderdikten sonra eşyaların gelmediğini öğrenince dolandırıldıklarını anladığı tespit edildi.

Dolandırıcılık suçuna karıştıkları belirlenen zanlıların kullandıkları banka hesaplarında yapılan incelemede, 37 milyon lira para girişinin olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Tutuklama - Son Dakika

Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
Gana’da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti Gana'da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Beşiktaş’taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16’ya yükseldi Beşiktaş'taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16'ya yükseldi
Kastamonu’da kayıp Arzu’dan 10 gündür haber alınamıyor Kastamonu'da kayıp Arzu'dan 10 gündür haber alınamıyor

23:16
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
22:55
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad’da
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad'da
22:54
Sami Uğurlu’dan Beşiktaşlı yıldıza övgü: Çok büyük oynadı
Sami Uğurlu'dan Beşiktaşlı yıldıza övgü: Çok büyük oynadı
21:33
İspanya’dan Netanyahu’nun tehditlerine sert yanıt
İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
21:27
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
19:12
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Tutuklama - Son Dakika
