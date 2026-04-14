Diyarbakır'da Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Tutuklama

Diyarbakır merkezli 4 ilde düzenlenen "ikinci el eşya dolandırıcılığı" operasyonunda yakalanan 23 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, alışveriş siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden kendilerini tayini çıkmış kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin ikinci el eşya satışı vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

Yapılan incelemede şüphelilerin bu yolla yaklaşık 37 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Zanlıların yakalanmasına yönelik Diyarbakır, İstanbul, Antalya ve Batman'da "Suflör" adıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.