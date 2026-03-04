Diyarbakır'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
Diyarbakır'da Dolandırıcılık Operasyonu

04.03.2026 08:48
14 ilde düzenlenen operasyonda sahte internet sitesiyle dolandırıcılık yapan 26 şüpheli yakalandı.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, "TÜVTÜRK araç muayene hizmetlerini taklit ederek kurdukları sahte internet siteleri üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdıkları" tespit edilen 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 25'i tutuklandı, bir ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, TÜVTÜRK araç muayene hizmetlerini taklit ederek kurdukları sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran bir suç örgütünü takibe aldı.

Şüphelilerin, oluşturdukları sahte siteler ve sabit hatlar üzerinden ulaştıkları mağdurları "borç ödeme vaadiyle kandırdıklarını" belirleyen ekipler, sürdürdükleri çalışmayla suç örgütünün 23 eylem gerçekleştirdiğini toplam şüpheli işlem hacminin 810 milyon TL olduğunu belirledi.

Şüphelilerin yakalamasına yönelik Diyarbakır merkezli İstanbul, Kocaeli, Van, İzmir, Antalya, Ordu, Konya, Sakarya, Yalova, Erzurum, Hatay, Ankara ve Adana'da düzenlenen ve "Son İstasyon" adı verilen operasyonlarda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 2 gayrimenkul ve 3 otomobil ile banka hesaplarında bulunan toplam 8 milyon 430 bin lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyedeki nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 25'i tutuklanırken, biri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA

Diyarbakır'da Dolandırıcılık Operasyonu
