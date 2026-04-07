Diyarbakır\'da Dünya Sağlık Günü Yürüyüşü

Diyarbakır'da, "7 Nisan Dünya Sağlık Günü" dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

Merkez Yenişehir ilçesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından obeziteye karşı farkındalığın artırılması ve sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla yürüyüş programı düzenlendi.

Millet Bahçesi önünde bir araya gelen katılımcılar, Anıtpark'a kadar yürüdü, bazı katılımcılar da bisikletleriyle yürüyüşte yer aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Turgay Sayın, AA muhabirine, "Dünya Sağlık Günü" kapsamında obeziteye karşı hareketlilik programı düzenlediklerini belirtti.

Sayın, "Programımıza il müdürlüğümüzden antrenörler, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. İl Sağlık Müdürlüğünden arkadaşlarımız da etkinliğimize katkı sundu. Bu etkinlikle öncelikli amacımız halkımızı obeziteye karşı bilinçlendirmek."