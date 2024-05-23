Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır\'da düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'da yapılan asayiş operasyonunda, kurşunlama ve yaralama olaylarına karışan 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda, sahte kimlik kullandıkları belirlenen şüphelilerden biri nitelikli yağma suçundan 13 yıldır aranıyordu. Operasyonda ayrıca 5 ruhsatsız tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

23.05.2024 10:33
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Diyarbakır'da düzenlenen asayiş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile yunus timlerince kurşunlama ve yaralama olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması amacıyla "Piston" adlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, sahte kimlik kullandıkları belirlenen 6 şüpheli yakalandı, 5 ruhsatsız tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan birinin nitelikli yağma suçundan 13 yıldır arandığı tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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