Diyarbakır'da El Yapımı Patlayıcı Patladı - Son Dakika
Diyarbakır'da El Yapımı Patlayıcı Patladı

27.03.2026 00:30
Sivil polis aracının üzerinden geçerken patlayan EYP'de can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

DİYARBAKIR'da motosikletli bir şüpheli tarafından yol kenarına poşet içerisinde bırakılan el yapımı patlayıcı (EYP), sivil polis aracının üzerinden geçtiği sırada patladı. Valilik, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını açıkladı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Kamişlo Bulvarı ile Nevruz Caddesi Kavşağı kesişiminde meydana geldi. Bölgeden geçen sivil polis aracının, yol kenarına bırakılan şüpheli poşetin üzerinden geçtiği esnada patlama meydana geldi. Patlama sonucu can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçta da herhangi bir hasar oluşmadı. Yapılan incelemede, EYP'nin saat 18.21 sıralarında motosikletli bir kişi tarafından yol kenarına bırakıldığı, aradan geçen süre içerisinde farklı araçların da aynı güzergahı kullandığı tespit edildi. Patlamanın ise yaklaşık 12 dakika sonra gerçekleştiği belirlendi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, elde edilen bulgular doğrultusunda patlayıcının uzaktan kumandalı olmadığı ve bu aşamada polis aracının doğrudan hedef alındığına dair bir bulguya ulaşılamadığı ifade edildi. Açıklamada, "26.03.2026 günü saat 18.34 sıralarında Kamişlo Bulvarı ile Nevruz Caddesi kavşağı kesişiminde meydana gelen patlamaya ilişkin olarak yapılan ilk incelemelerde; olay sırasında bölgeden geçmekte olan sivil bir polis aracının, yol kenarına bırakılan ve içerisinde el yapımı patlayıcı (EYP) bulunduğu değerlendirilen bir poşetin üzerinden geçtiği esnada patlamanın meydana geldiği anlaşılmıştır. Meydana gelen patlamada can kaybı ya da yaralanma yaşanmamış, araçta da herhangi bir hasar oluşmamıştır. Yapılan teknik ve kamera incelemelerinde, el yapımı patlayıcının (EYP) saat 18.21 sıralarında bir motosikletli şahıs tarafından yol kenarına bırakıldığı, aradan geçen süre içerisinde farklı araçların da aynı güzergahı kullandığı, patlamanın ise yaklaşık 12 dakika sonra gerçekleştiği tespit edilmiştir. Elde edilen mevcut bulgular çerçevesinde bu aşamada, uzaktan kumanda mekanizması bulunmayan söz konusu patlayıcıyla doğrudan polis aracının hedef alındığına dair bir bulguya ulaşılmamıştır. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilgili birimlerce geniş çaplı tahkikat başlatılmış olup, olayın aydınlatılması ve olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da El Yapımı Patlayıcı Patladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Diyarbakır'da El Yapımı Patlayıcı Patladı - Son Dakika
