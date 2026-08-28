Diyarbakır'da elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti
Çüngüş ilçesinde elektrikli ocak yüzünden akıma kapılan Özlem Dündar hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.
Aydınlı Mahallesi'nde Özlem Dündar (37), elektrikli ocağa yemek koyduğu sırada akıma kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Çüngüş Devlet Hastanesine kaldırılan Dündar, kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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