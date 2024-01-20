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Diyarbakır'da elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'da elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir evde elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında 80 yaşındaki Hasan Altan hayatını kaybetti. Olayda dumandan etkilenen oğlu Rıfat Altan ise hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

20.01.2024 - 15:03,
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DİYARBAKIR'da bir evde elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında Hasan Altan (80) hayatını kaybetti, oğlu Rıfat Altan (58) da dumandan etkilendi.

Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki bir apartmanın 6'ncı katında oturan Hasan Altan'ın dairesinde sabah saatlerinde açık bırakılan elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Daireden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada içeride olan Hasan Altan'ı oğlu Rıfat Altan kurtarmak için içeri girdi. Ancak Rıfat Altan dumandan etkilendi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, engelli ve yatalak olduğu belirtilen Hasan Altan'ın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Hasan Altan'ın cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Dumandan etkilenen Rıfat Altan ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır\'da elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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