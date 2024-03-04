Diyarbakır\'da engelli çocuklarına ve yatalak kayınvalidesine özveriyle bakan anne

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Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde yaşayan ve henüz tanısı konulamayan rahatsızlık nedeniyle 5 çocuğundan 2'sini kaybeden 53 yaşındaki Sultan Kılıç, aynı hastalığa yakalanan 2 engelli çocuğu ve 110 yaşındaki yatalak kayınvalidesine özveriyle bakıyor.

Kocaköy'ün Kaya Mahallesi'nde ikamet eden 5 çocuk annesi Sultan Kılıç'ın ilk oğlu Mahmut, 11 yaşına geldiğinde yemek yiyememeye, zayıflamaya ve konuşamamaya başladı.

Farklı doktorlara götürmelerine rağmen tanısı henüz konulamayan rahatsızlık sonucu iyileşme kaydedemeyen bedensel ve zihinsel engelli Mahmut, 22 yaşında yaşamını yitirdi.

Sultan Kılıç, 11 yaşına geldiğinde aynı rahatsızlık nedeniyle bedensel ve zihinsel engelli olan ikinci oğlu Muhammed'i de 23 yaşında kaybetti.

Kılıç'ın 24 yaşındaki oğlu Sinan'da 14 yaşındayken, 19 yaşındaki kızı Senanur'da ise 16 yaşındayken aynı rahatsızlığın belirtileri tespit edilirken sadece 20 yaşındaki Semanur'da hastalık baş göstermedi.

Zihinsel ve bedensel engelli 2 çocuğu ile 3 yıldır yatalak olan 110 yaşındaki kayınvalidesine özenle bakan Kılıç, hayatını onlara adadı.

Sağlıklı doğan çocukları zihinsel ve bedensel engelli oldu

Sultan Kılıç, AA muhabirine, çocuklarının sağlıkla doğup, büyüdüğünü, daha sonra 4 çocuğunun da aynı hastalığa yakalandığını belirterek, bu hastalığa bugüne kadar tanı konulamadığını söyledi.

Eşinin bir kurumda işçi olarak çalıştığını anlatan Kılıç, kendisinin ise tüm zamanının evde, engelli 2 çocuğu ve kayınvalidesinin bakımı ile geçtiğini ifade etti.

Kılıç, şunları söyledi:

"Çocuklarım sağlıklı doğdu. Okula, bakkala, markete giden çocuğum 11 yaşına geldiğinde zayıflamaya, yemek yememeye, konuşmamaya başladı. Bu yakalandıkları hastalıktaki ilk belirtilerdi. İkinci oğlum Muhammed için öğretmeni çok başarılı olduğunu söylüyordu. İlk etapta ergenlikten kaynaklı rahatsızlıklar olduğunu düşündük ancak öyle olmadığını doktorlara götürdüğümüzde öğrendik. Çocuklarımın rahatsızlığına bir tanı konulamadı. Daha sonra oğlum Sinan'ı da doktora götürdük. Doktor sağlıklı olduğunu söyledi ancak Sinan da hastalandı. Sinan 14 yaşında aynı hastalığa yakalandı ve şu an 24 yaşında. Senanur da 16 yaşındayken 9'uncu sınıfta okurken bu hastalığa yakalandı ve şu an 19 yaşında."

"Çocuklarım benim için her şeyden önce gelir"

Hayatını çocuklarına adadığını, en büyük isteğinin çocuklarının sağlığına kavuşması olduğunu belirten Kılıç, 30 yıldır baktığı kayınvalidesinin de 3 yıldır yatalak olduğunu anlattı.

Kayınvalidesi ile de ilgilendiğini ifade eden Kılıç, tüm gününün engelli çocukları ve kayınvalidesinin bakımı ile geçtiğini söyledi.

Çocuklarını evde bırakıp dışarı çıkamadığını, sürekli onlarla ilgilendiğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Çocuklarım benim için her şeyden önce gelir. Anne olmak zor olduğu kadar, çok da güzel bir şey. Keşke o 2 çocuğum da şu an yaşamış olsaydı da daha fazla sıkıntı çekseydim. Merhametli olduğum için kayınvalidemi de bırakamıyorum. Eşim çalıştığı için onlara ben bakıyorum. Eşim evde olduğu zaman özellikle annesinin bakımı konusunda bana çok yardımcı oluyor. Eşim evde olmadığında ise çok zorlanıyorum."