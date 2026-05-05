Diyarbakır'da Engelliler Onur Yürüyüşü - Son Dakika
Diyarbakır'da Engelliler Onur Yürüyüşü

05.05.2026 20:45
Diyarbakır'da engelliler için onur yürüyüşü düzenlendi, katılımcılar sorunlarına dikkat çekti.

Diyarbakır'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından "Engelliler Onur Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binası önünde bir araya gelen engelliler, aileleri ve katılımcılar, sloganlar eşliğinde ellerindeki pankartlarla Sümerpark'a kadar yürüdü.

Parkta kurulan etkinlik alanında, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince ikramlarda bulunuldu.

Yürüyüşe katılan TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu üyesi ve DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, yaptığı konuşmada, bir hekim olarak engellilerin yaşadıkları sıkıntıların ve zorlukların son derece büyük olduğunun farkında olduğunu ve onlara kulak verilmesi gerektiğini söyledi.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu olarak engelli bireylerin sorunlarını araştırmak için bir süredir Türkiye'nin dört bir yanını dolaştıklarını dile getiren Gergerlioğlu, "Son derece önemli çalışma ve Türkiye'nin yedi bölgesine de gidip sorunları dinledik. Şu anda Meclis'te bir rapor çıkıyor. O raporun sonunda yasal değişiklikler olacak." dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de engellilerin yaşam haklarının korunmasına ve yeni kanuni düzenlemelerinin yapılmasına yönelik birçok çalışma yaptıklarını ifade etti.

Düzenledikleri etkinliğe kent merkezinin yanı sıra ilçeler ile farklı illerden de davetlilerin katıldığını belirten Küçük, "Bu onur yürüyüşünü hep birlikte onurlandırdığınız için çok mutluyuz. Başta Diyarbakır Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere ulaşılabilir olmaya yönelik pratik çalışmalarımızı başlattık." diye konuştu.

Küçük, engellilere yönelik faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarını yerel yönetimlerce yapılan çalışmaları yerinde denetlemeye davet etti.

Engelli bireyler ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de sorun ve taleplerine ilişkin birer konuşma yaptı.

Etkinliğe, bazı siyasi parti temsilcileri ile ilçe belediye başkanları da katıldı.

Kaynak: AA

Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
