Diyarbakır'da Epidural Doğum Uygulaması Başladı

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Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde epidural doğum (prenses doğum) uygulaması başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ek Hizmet Binasında epidural doğum uygulaması hayata geçirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Özel, epidural doğumun, anne adaylarının daha konforlu ve ağrısız bir doğum yapmalarını sağlayan modern bir yöntem olduğunu belirtti.

Genellikle özel hastanelerde sunulan bu hizmetin, artık hastanelerinde de yapılmaya başlanmasının hem bölge hem de kamu hastanelerinin hizmet kalitesini artırma açısından büyük bir adım olduğunu kaydeden Özel, "Amacımız, hastalarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmak ve onların ihtiyaçlarına cevap verebilmektir. Özellikle doğum gibi hassas bir süreçte, tüm kadınların modern tıbbi imkanlara eşit şekilde ulaşması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Zinet Özgün de yöntem sayesinde annelerin ağrı çekmeden doğum sürecine aktif bir şekilde katılabildiğini belirtti.

Bu durumun anne ve bebeğin sağlığı açısından da oldukça önemli olduğunu dile getiren Özgün, psikolojik olarak rahatlamış bir annenin doğum sürecinin daha sorunsuz geçtiğini ve komplikasyon riskini de azalttığını ifade etti.