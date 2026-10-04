Diyarbakır'da Erhan Kurt cinayetinde 6 şüpheli HTS iziyle gözaltına alındı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde Erhan Kurt'un 19 yıl önce öldürülmesine ilişkin soruşturmada ekipler şüphelileri, HTS, baz kayıtları ve teknik takip sonucu tespit etti.

Hevsel Bahçeleri'nde Dicle Nehri ile Çiftehavuzlar Mezarlığı mevkisinde bulunan yolda 21 Eylül 2007'de Erhan Kurt'un bağla boğularak öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında yapılan ölü muayene ve otopsi işleminde ölümün bağla boğmaya bağlı geliştiği belirlendi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulmasının ardından, faili meçhul dosyalar yeniden değerlendirmeye alındı.

Dosyada şüphelilerin ve tanıkların beyanları arasında tespit edilen çelişkiler sebebiyle daha önce haklarında şüpheli sıfatıyla işlem yapılmayan O.K. ile maktulün annesi A.K. hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135. maddesi uyarınca iletişimin tespitine ilişkin karar alındı.

Devam eden tedbirde olaya ilişkin bir bilgi veya delile ulaşılamadı.

Dosyada bulunan şüpheliler ve maktulün adına kayıtlı GSM hatları ile bu hatların takıldığı belirlenen cihazlara takılan GSM hatlarının HTS kayıtları temin edilerek analiz çalışmaları yapıldı.

Adli Tıp Kurumundan ölümün gerçekleştiği saate ilişkin alınan raporda, ölümün maktulün cansız bedeninin bulunduğu 07.30-08.00 saatlerinden 6 ila 12 saat önce gerçekleştiği kanaati yer aldı.

Maktulün komşusu olan ve yeniden beyanlarına başvurulan tanık A.Ç'nin ifadesinde şunlar yer aldı:

"Olay tarihinde iftardan sonra baba A.K. ile maktul Erhan Kurt evden birlikte çıktı. Babasının elinde elektrik malzemesi bulunan poşetin olduğunu gördüm. Babası işe gideceğini söyledi. Yatsı namazını kılarken maktulün annesinin feryatlarını duydum. Kızım, maktulün annesinin 'Erhan Kurt'u öldürmüşler' şeklinde feryat ettiğini anlattı. Bunun üzerine evden çıkarak anne A.K'ye ne olduğunu sordum. 'Oğlum Erhan'ı öldürmüşler.' dedi. Bunun üzerine baba A.K'yi aradım. Bana, 'Çocuğu arıyoruz, hastanelere bakıyoruz.' dedi. Sabah namazına doğru tekrar feryatlar duydum. Kapıya çıktığımda Erhan'ın cesedinin bulunduğunu duydum ve koşarak cenazenin bulunduğu yere gittim. Cesedin başında O.K, ağabeyi S.K. ve baba A.K. ile yeğeni ve 2 kadın bulunuyordu."

Yapılan incelemede tanık A.Ç'nin şüpheli baba ile olay günü telefon görüşmesi yaptığının HTS kayıtlarında tespit edildiği belirtildi.

Baba A.K'nin ifadesinde oğluyla evden çıkıp kahvehaneye gittiğini, kahvehanede oturup evine döndüğünü belirttiği yer aldı.

Eylemde kullanılan kablonun ölçüsünün A.K'nin elektrik işinde kullandığı malzemeyle uyuşması, incelenen HTS kayıtlarına göre A.K'nin beyanları doğrultusunda Hasanpaşa Hanı ve Kurşunlu Camisi mevkisindeki baz istasyonlarından sinyal vermesi gereken telefonu maktulün bulunduğu yere yakın olan Alipaşa baz istasyonundan saat 20.36'da baz verdiği belirlendi.

Şüpheli baba maktulü aradığı esnada Dicle Üniversitesi Hastanesine gittiğini beyan etmesine rağmen bu yönde bir baz kaydının bulunmaması, maktulün ağabeyi S.K'nin hattına ait maktulü aradıklarını beyan ettikleri zaman dilimi zarfında herhangi bir baz kaydının bulunmaması, arama esnasında yakınlarıyla irtibat kurmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu tespit edildi.

Dosyada, olay tarihinin ramazan ayına denk gelmesi, maktulün yaşı itibarıyla 20 yaşında bir erkeğin eve geç saatte gelmesi ve buluştuğu iddia edilen arkadaşlarıyla sahura kadar oturması mümkün iken ailesinin saat 23.00 itibarıyla maktulün kaybolduğu kabulüyle aramaya çıkmalarının mantıklı olmadığı ifade edildi.

Tanık beyanlarında maktulün annesinin saat 23.30 civarında çocuğunun öldürüldüğünü beyan ederek feryat ettiği yönündeki beyanlarla "kasten öldürme" eyleminin tespit edilemeyen aile içi bir mesele sebebiyle şüpheliler tarafından gerçekleştirildiği değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında Diyarbakır ve Batman'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, maktulün babası A.K, annesi A.K, ağabeyi S.K. ile yakınları O.K, Y.K. ve R.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.