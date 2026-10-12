Diyarbakır\'da Erkan Ceylan cinayeti davasında sanığın tutukluluğu devam etti

DİYARBAKIR'da Erkan Ceylan'ı (40) eşini rahatsız ettiği iddiasıyla çocuklarının yanında bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Yusuf Dağkıran, duruşmadaki savunmasında, "Olaydan 1 yıl kadar önce çocuğum oldu. Ben bu çocuğa sahip olmak için 7-8 yıl bekledim. Olan bana, çocuğuma oldu. Erkan mezarda, eşim ise dışarıda geziyor" dedi. Erkan Ceylan'ın eşi S.C. ise sanığın kendisine, 'Eşin rahat durmuyor' mesajı gönderdiğini belirterek, "Ben de 'Allah bunların ikisinin de belasını versin, bıktım bunlardan' diye cevap verdim. 5 çocukla ortada kaldım. Şikayetçiyim" dedi.

Olay, 12 Eylül 2025'te Bağlar ilçesi Alipınar Mahallesi Alipınar Caddesi'nde meydana geldi. Erkan Ceylan, evinin önündeki aracına bindiği sırada yanına gelen Yusuf Dağkıran tarafından çocuklarının yanında bıçaklandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğüs ve kolundan bıçaklanan Ceylan, kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ceylan'ın cenazesi, otopsinin ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyip, Yusuf Dağkıran'ı saklandığı yerde operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dağkıran, tutuklandı.

KIYAFET DEĞİŞTİRMİŞ

Erkan Ceylan'ın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Yusuf Dağkıran'ın olaydan 1 gün önce ve olay günü Ceylan'ın bulunduğu bölgede beklediği belirtildi. Dağkıran'ın cinayetin ardından üzerindeki kıyafetleri değiştirdiği, suç aleti bıçağı ise olay yerinin karşısındaki camiye bıraktığı kaydedildi. Otopsi raporunda Ceylan'ın kesici-delici alet yaralanmasına bağlı iç ve dış kanama sonucu hayatını kaybettiğinin tespit edildiği belirtildi. Savcılık, dosyadaki deliller doğrultusunda Dağkıran'ın 'Tasarlayarak öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

'KONUŞMAK İÇİN YANINA GİTMİŞTİM'

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın ikinci duruşmasına sanık Yusuf Dağkıran, maktulün yakınları, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Erkan Ceylan'ın eşini rahatsız ettiğini ileri süren Yusuf Dağkıran, "Ben 8 kere Erkan'ın eşimi aramasına denk geldim. Eşim ağlıyordu, kendini binadan atmak istiyordu. 'Bu adam başıma bela olmuş' diyordu. Ben de ona inanıyordum. Benim oraya gitmemin amacı öldürmek değildi. Maktulün ailesine ulaşmaya çalıştım ancak çözüm bulamadım. Onlara küfür veya hakaret ettiğimi iddia ediyorlar. Eşimi rahatsız ediyor diye gidip yalvarayım mı? Tasarlayarak yapmadım. Olaydan 6 ay önce ev almak için taksite de girdim. Birini öldürmek istesem ev almayı düşünmem. Olay günü konuşmak için yanına gitmiştim. Ayrıca cinayet nedeniyle değil, tişörtüm yırtıldığı için değiştirdim. Bıçak yasak olmasına rağmen işimiz gereği lazım olduğu için yanımda bulunduruyordum. Ben sismik vibratör operatörüyüm. Çalışma sırasında kablolar birbirine dolandığı için kesmek amaçlı bıçağı yanımda taşıyordum. Erkan, eşimi rahatsız ettiği için kendisinden şikayetçi oldum, durumu ailesine, patronlarına da söyledim. Ancak Erkan'a ulaşamayınca evine gidip konuşmak istedim. Benim çok güzel bir işim vardı, huzurum vardı. Olaydan 1 yıl kadar önce çocuğum oldu. Ben bu çocuğa sahip olmak için 7-8 yıl bekledim. Olan bana, çocuğuma oldu. Erkan mezarda, eşim ise dışarıda geziyor. Çocuğum kız kardeşimin yanındadır. Eşimden ise haberim yok. Pişmanım, beraatimi talep ediyorum" dedi.

'5 ÇOCUKLA ORTADA KALDIM, ŞİKAYETÇİYİM'

Duruşmada söz alan Erkan Ceylan'ın eşi S.C. ise sanık Yusuf Dağkıran'ın kendisine sanal medya üzerinden mesaj gönderdiğini belirterek, "Sanık Yusuf, bana sanal medyadan 'Eşin rahat durmuyor' diye mesaj atıp, durumu anlattı. Ben de 'Allah bunların ikisinin de belasını versin, bıktım bunlardan' diye cevap verdim. Ben 5 çocukla ortada kaldım. Çocuklarım doktor olmak istiyordu, ancak bu olay nedeniyle sınavda başarısız oldular. O yüzden hakkımı helal etmiyorum. Şikayetçiyim ve ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

'TAHRİK ALTINDA KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN CEZALANDIRILSIN'

Yapılan savunmaların ardından savcı, Yusuf Dağkıran'ın 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Sanık avukatı ise müvekkilinin olay öncesinde yaşadıklarını anlatarak, "Müvekkilim kötü bir 8 yıl yaşadı. Müvekkilim dışarda çalışırken bile maktul tarafından mesaj atılarak rahatsız edilen bir insan. Müvekkilim adliyeye gidip şikayetçi olmuş, konuşmak için maktulün ailesine, patronlarına kadar gitmiş ancak çözüm bulamamış. Keşke olmasaydı ancak olay buraya geldi. Müvekkilimin öldürmeye niyeti olsa 8 yıl sabreder miydi? Mütalaaya iştirak etmiyoruz. Tasarlamanın unsurları yoktur. 'Tahrik altında kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından sanık Yusuf Dağkıran'ın tutukluluk halinin devamına ve bazı tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı 13 Kasım'a erteledi.