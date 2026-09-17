Diyarbakır'da eski eşini vurup araçla kaçıran kişi polisten kaçamayınca intihar etti

Diyarbakır'da eski eşini vurup araçla kaçıran kişi polisten kaçamayınca intihar ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki Millet Bahçesi'nde buluşan eski eşler arasında çıkan tartışmada kişi, eski karısına silahla ateş edip yaralı halde araca bindirerek kaçtı. Polisin takibi üzerine kaçamayacağını anlayan şüpheli aynı silahla intihar ederken, sağlık ekiplerinin kontrolünde kadın ile eski eşinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Diyarbakır'da tartıştığı eski eşini silahla öldüren kişi polisten kaçamayınca aynı silahla intihar etti.
Bir süre önce boşanan ve kimlikleri henüz öğrenilemeyen bir kişi ve eski eşi, merkez Yenişehir ilçesindeki Millet Bahçesi'nde konuşmak için bir araya geldi.
Aralarında çıkan tartışmanın ardından eski karısına silahla ateş eden kişi, yaralı kadını zorla araca bindirip olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracı takibe aldı.
Polisten kaçamayacağını anlayan şüpheli, aynı silahla intihar etti.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadın ile eski eşinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA
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