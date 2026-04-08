Diyarbakır'da Fahiş Fiyat Denetimi

08.04.2026 01:38
Ticaret Bakanlığı, sebze fiyatlarında haksız artışlar tespit etti, firmalar hakkında işlem başlatıldı.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı'nın Diyarbakır'da yürüttüğü denetimlerde, sebze ürünlerinde tedarik zinciri boyunca ciddi fiyat artışları tespit edildi. Kırmızı kapya biberin 7 TL'den alınıp 199,99 TL'ye satıldığı belirlenirken, firmalar hakkında işlem başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri kapsamında Diyarbakır'da faaliyet gösteren zincir marketlere yönelik kapsamlı inceleme gerçekleştirdi. Denetimlerde özellikle sebze ürünlerinde üreticiden tüketiciye uzanan süreçte oluşan fiyat hareketleri mercek altına alındı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, kırmızı kapya biberin Adana'nın Karataş ilçesindeki üretici/komisyoncudan 7 TL'ye alındığı, Diyarbakır'daki bir firma tarafından zincir markete 30 TL'ye satıldığı ve aynı ürünün market raflarında 199,99 TL'ye kadar çıktığı tespit edildi.

Benzer şekilde yeşil sivri biberde de dikkat çeken fiyat farkları belirlendi. Ürünün Diyarbakır'daki firmadan zincir markete 20 TL'ye satıldığı, tüketiciye ise 249,99 TL'den sunulduğu ortaya kondu.

Denetimlerin ikinci aşamasında ise salatalık ve sivri biber fiyatları incelendi. Konya'nın Ereğli ilçesinde üreticiden 5,30 TL'ye alınan salatalığın, zincir marketlerde 79,90 TL'ye kadar yükseldiği belirlendi. Mersin'in Akdeniz ilçesinden 130 TL'ye temin edilen sivri biberin ise 249,99 TL'ye satıldığı tespit edildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, söz konusu firmaların haksız fiyat artışı yaptığına kanaat getirilirken, ilgili dosyaların Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, fırsatçılık ve fahiş fiyat artışlarına karşı denetimlerin ülke genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

