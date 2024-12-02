Diyarbakır\'da Firari Hükümlü Yakalandı

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Diyarbakır'da hakkında 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma, Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

Hakkında "kasten öldürmek" suçundan 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. operasyonda yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.