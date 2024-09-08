Diyarbakır'da 8 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da gasp ve hırsızlık suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kentte gasp, hırsızlık ve silahlı saldırı olaylarına karışanlara yönelik "Focus" adı verilen operasyon düzenlendi.
Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Aralarında cezaevi firarilerinin de bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca cezaevine gönderildi.
Zanlılara ait farklı tarihlerde güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde taksicinin gasbedilmesi, camından girilen minibüste hırsızlık yapılması ve aracın içinden silahlı saldırıda bulunulması yer alıyor.
Kayıtlarda çalınan eşyanın sokak ortasında taşındığı da görülüyor.
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