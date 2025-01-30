Diyarbakır\'da Gençler ve İşletmeler Buluştu

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Diyarbakır'da düzenlenen etkinlikte gençler ve işletmeler bir araya geldi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (DTSO) yapılan açıklamaya göre, Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi kapsamında eğitim alan gençler, üniversite öğrencileri ve işletmeler ile bir araya getiren ve 2 gün sürecek etkinlik Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

Etkinlikte, gençler farklı sektörlerden 36 işletme temsilcisiyle görüşme imkanı buldu.

Açılışta konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, nitelikli genç iş gücünün istihdama katılımını artırmak için çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlerin yazılım, yaratıcı sektörler gibi farklı alanlarda iş fikirleri geliştirmelerini destekledik ve kentte bu alanlara ilgi duyan gençler olduğunu gördük. Şimdi bu gençlik grupları ile ortak projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Bugün de odamıza bağlı farklı sektörlerden 36 işletmemizi davet ettik. İşletmelerimizin insan kaynakları birimleri gençler ile birebir görüşmeler yapacaklar ve aradıkları becerilere sahip gençleri değerlendirmeye çalışacaklar. Yani hem gençlerin kendi işini kurması hem de istihdama katılması için 2 yıldır eğitimlerle, etkinliklerle çalışmalar yapıyoruz. Bugün de gençlerimizi işletmeler ile görüştürmek için bir aradayız."

Etkinlikte atölye çalışmaları da gerçekleştirildi.