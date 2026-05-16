Diyarbakır'da Gençlik Haftası Kutlamaları

Diyarbakır'da "Gençlik Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Yenişehir Gençlik Merkezi'nde eğitim alan gençler yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri sergi ve sahne gösterileriyle tanıttı.

Etkinlikte gençlerin hazırladığı seramik çalışmaları ve resimler sergilendi, müzik dinletileri ile halk oyunları gösterileri sunuldu.

Programda gençler yeteneklerini sergileme fırsatı buldu, vatandaşlar ve aileler de hazırlanan çalışmaları inceleyerek eğitmenler ile öğrencilerden bilgi aldı.