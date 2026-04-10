Diyarbakır\'da Görme Engelliler İçin Sesli Kütüphane Açıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, görme engellilerin yazılı materyallere erişimini sağlamak ve hizmetleri eşit, bağımsız ve güvenli biçimde sunmak amacıyla yeni bir Sesli Kütüphane Projesi'ni hayata geçirdi. Sesli kitaplar, Braille baskılı materyaller ve modern teknolojilerle donatılan kütüphaneden yararlanan vatandaşlar, 'Hayalimiz olan kütüphaneye kavuştuk' dediler.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Yenişehir ilçesi Stad Millet Bahçesi'ndeki Amida Halk Kütüphanesi bünyesinde hayata geçirdiği proje, görme engelli vatandaşları merkeze alarak onların günlük yaşamda karşılaştığı somut ihtiyaçlara odaklanıyor. Yazılı metinlere sesli erişim sağlanırken, Braille okuma-yazma çalışmaları yapılabiliyor ve kabartma yazı üretimi gerçekleştirilebiliyor. Az gören vatandaşlar için ekran büyütme ve kontrast ayarlama gibi yardımcı teknolojiler de sunuluyor.

Engelli Şube Müdürü Emin Baran, Braille dokümanlar, sesli kütüphane sistemi ve güçlü altyapı sayesinde görme engelli vatandaşların bilgiye bağımsız ve eşit şekilde ulaşabildiğini belirterek, 'Bu tür çalışmaları ayrıcalık ya da lütuf olarak değil, kamusal sorumluluk olarak görüyoruz' dedi. Baran, merkezin ilerleyen süreçte bilgisayar kurslarından Braille eğitimlerine kadar birçok programı içereceğini ve Türkçe ve Kürtçe içeriklerle çok dilli hizmet sunulacağını kaydetti.

Sesli Kütüphane sorumlusu Abdülmecit Yılmaz, konuşan bilgisayarlar, sesli ekran okuyucular, MP3 cihazları, doküman tarama sistemleri, Braille yazıcılar ve Braille ekranlar gibi donanımlarla kullanıcılara geniş bir yelpazede destek sunulduğunu ifade etti. Kütüphaneden yararlanan üniversite öğrencisi Songül Uçu, 'Buradaki bilgisayarların hepsi konuşuyor ve bu durum hayatımızı en azından okuma aşamasında bir nebze kolaylaştırıyor' dedi.

76 yaşındaki İsa Deniz, geçmişte yaşadıkları zorlukları hatırlatarak, 'Bugün gelinen nokta gerçekten çok değerli. Bu bizim hayalimizdi' diye konuştu. Üniversite öğrencisi Pelşin Çelebi de, 'Şu an burada bu materyallere erişebilmek çok güzel. Üniversitede eğitimimi daha iyi sürdürebileceğimi düşünüyorum' ifadelerini kullandı. Sesli kütüphane hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, engelli raporu ve kimlik fotokopisi ile başvuru yapabiliyor. Merkez, hafta içi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.