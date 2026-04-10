Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Görme Engelliler İçin Sesli Kütüphane Açıldı

10.04.2026 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, görme engellilerin yazılı materyallere erişimini sağlamak ve hizmetleri eşit, bağımsız ve güvenli biçimde sunmak amacıyla yeni bir Sesli Kütüphane Projesi'ni hayata geçirdi. Sesli kitaplar, Braille baskılı materyaller ve modern teknolojilerle donatılan kütüphaneden yararlanan vatandaşlar, 'Hayalimiz olan kütüphaneye kavuştuk' dediler.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Yenişehir ilçesi Stad Millet Bahçesi'ndeki Amida Halk Kütüphanesi bünyesinde hayata geçirdiği proje, görme engelli vatandaşları merkeze alarak onların günlük yaşamda karşılaştığı somut ihtiyaçlara odaklanıyor. Yazılı metinlere sesli erişim sağlanırken, Braille okuma-yazma çalışmaları yapılabiliyor ve kabartma yazı üretimi gerçekleştirilebiliyor. Az gören vatandaşlar için ekran büyütme ve kontrast ayarlama gibi yardımcı teknolojiler de sunuluyor.

Engelli Şube Müdürü Emin Baran, Braille dokümanlar, sesli kütüphane sistemi ve güçlü altyapı sayesinde görme engelli vatandaşların bilgiye bağımsız ve eşit şekilde ulaşabildiğini belirterek, 'Bu tür çalışmaları ayrıcalık ya da lütuf olarak değil, kamusal sorumluluk olarak görüyoruz' dedi. Baran, merkezin ilerleyen süreçte bilgisayar kurslarından Braille eğitimlerine kadar birçok programı içereceğini ve Türkçe ve Kürtçe içeriklerle çok dilli hizmet sunulacağını kaydetti.

Sesli Kütüphane sorumlusu Abdülmecit Yılmaz, konuşan bilgisayarlar, sesli ekran okuyucular, MP3 cihazları, doküman tarama sistemleri, Braille yazıcılar ve Braille ekranlar gibi donanımlarla kullanıcılara geniş bir yelpazede destek sunulduğunu ifade etti. Kütüphaneden yararlanan üniversite öğrencisi Songül Uçu, 'Buradaki bilgisayarların hepsi konuşuyor ve bu durum hayatımızı en azından okuma aşamasında bir nebze kolaylaştırıyor' dedi.

76 yaşındaki İsa Deniz, geçmişte yaşadıkları zorlukları hatırlatarak, 'Bugün gelinen nokta gerçekten çok değerli. Bu bizim hayalimizdi' diye konuştu. Üniversite öğrencisi Pelşin Çelebi de, 'Şu an burada bu materyallere erişebilmek çok güzel. Üniversitede eğitimimi daha iyi sürdürebileceğimi düşünüyorum' ifadelerini kullandı. Sesli kütüphane hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, engelli raporu ve kimlik fotokopisi ile başvuru yapabiliyor. Merkez, hafta içi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Diyarbakır, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla doktorundan ilgili yeni açıklama Ameliyat planlanıyor İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla doktorundan ilgili yeni açıklama! Ameliyat planlanıyor
Meclis’te yoklama krizi Partiler birbirini suçluyor, yasayı bekleyen anneler isyanda Meclis'te yoklama krizi! Partiler birbirini suçluyor, yasayı bekleyen anneler isyanda
Trump, NATO’dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum Trump, NATO'dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
İngiliz dergisinden Trump’ı küplere bindirecek “Kartal“ görselli analiz İngiliz dergisinden Trump'ı küplere bindirecek "Kartal" görselli analiz
Rihanna’yı bir an arkasında bıraktı Korumasıyla yaşadığı o anlar dikkat çekti Rihanna’yı bir an arkasında bıraktı! Korumasıyla yaşadığı o anlar dikkat çekti
90 milyon TL’lik yumurtayı çaldı, gidip sigara aldı Dünyanın konuştuğu hırsızlık 90 milyon TL'lik yumurtayı çaldı, gidip sigara aldı! Dünyanın konuştuğu hırsızlık

13:26
Çağrı Bey Somali’de Türk bayrağını gören sahile akın etti
Çağrı Bey Somali'de! Türk bayrağını gören sahile akın etti
13:22
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
13:14
İstanbul’da hava bir anda değişti, herkes arabasına koştu
İstanbul'da hava bir anda değişti, herkes arabasına koştu
12:47
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan’ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
12:26
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
11:46
Zincir marketleri affetmediler: “Darısı tüm Türkiye’nin başına“ dedirten olay
Zincir marketleri affetmediler: "Darısı tüm Türkiye'nin başına" dedirten olay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 13:51:06. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.