Diyarbakır'da etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte, dün gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Trafik ekipleri, sürücüleri sis farlarını yakmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.
Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı uçak seferlerinde de gecikmeler yaşandı.
Meteoroloji yetkilileri, sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini yitireceğini, önümüzdeki 4 gün boyunca da görülmeyeceğinin tahmin edildiğini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Görüş Mesafesi Düşen Sis - Son Dakika
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