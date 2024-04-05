Diyarbakır\'da Ahırdan Dönüştürülen Fabrika 550 Kişiye İş Kapısı Oldu

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Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde ahırdan dönüştürülerek kurulan, enerji ihtiyacını güneşten karşılayan tekstil fabrikası 550 kişiye iş kapısı oldu.

İlçenin kırsal Dere Mahallesi'nde 2005'te süt hayvancılığı için 20 bin metrekaresi kapalı toplam 45 bin metrekare alanda kurulan ve 8 ahırdan oluşan çiftlik, gençlere istihdam sağlanması amacıyla tekstil fabrikasına dönüştürüldü.

İlçe merkezi ve kırsalda yaşayan gençlere iş imkanı sunan fabrika, tükettiği enerjinin yüzde 100'ünü çatısına kurulan güneş enerjisi panellerinden sağlıyor.

Gençlerin doğdukları topraklarda gelire kavuştuğu tekstil fabrikasında, yurt dışındaki markalar için de sipariş üzerine üretim yapılıyor.

"Çalışanların yaklaşık yüzde 90'ı Eğil merkez ve köylerinden"

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Bozanbey Tekstil Köyü işletme sahibi Mustafa Fidan, AA muhabirine, çiftlikten tekstil fabrikasına dönüştürdüğü alanda çok sayıda gencin istihdam edildiğini söyledi.

Fidan, "Çalışanların yaklaşık yüzde 90'ı Eğil merkez ve köylerinden. Şimdi de Dicle ilçesinden çalışanlar getirmeye başladık. Genç kızlarımız her ay bankamatikten paralarını çekerek ailelerine de destek oluyor. Bu bizim için sevindirici bir durum. Burada bazı ailelerden kardeş 3-4 çalışan var." dedi.

"Üretimimizin tamamı yeşil enerjiyle yapılıyor"

Tesiste çatılara 2,5 megavatlık güneş enerjisi santrali (GES) kurduklarını belirten Fidan, alanda en büyük yatırımlardan birinin yeşil enerji olduğunu ifade etti.

Fidan, şunları söyledi:

"Üretimimizin tamamı yeşil enerjiyle yapılıyor. Burada kullanılan enerjinin yüzde 100'ü yeşil enerji. Ürettiğimiz elektriği kendimiz tüketiyoruz. Bugünün şartlarında GES ile birlikte buraya yapılan tekstil yatırımı yaklaşık 125 milyon lira. Dünya markalarına tişört üretiyoruz. Buradan yurt dışına ürün gönderiyoruz."

20 bin metrekare kapalı alanın yaklaşık 15 bin metrekaresinin tekstil için dönüştürüldüğünü belirten Fidan, geriye kalan 5 bin metrekarede de üretim için hazırlık yaptıklarını dile getirdi. Fidan, "En kısa zamanda o kısmı da faaliyete alacağız. Şu an çalışan sayımız 550 ama hedefimiz burada 1200 çalışana ulaşmak." diye konuştu.

"Bu fabrika bizim için çok iyi oldu"

Fabrikada çalışan gençlerden Emine Biçer de daha önce çalışma imkanı bulamadığını, istihdam edildiği bu fabrikanın evine 20 dakika mesafede olduğunu söyledi.

Biçer, "Buraya gelip çalışıyor, ekmeğimizi kazanabiliyoruz. Bu fabrika bizim için çok iyi oldu. Daha önce yakınımızda, çevrede çalışabileceğimiz bir yer yoktu. Burada çalışarak evimize ekmek götürüyoruz. Gurbete gidip çalışmıyoruz." dedi.

Nurcan Şahin de daha önce ilçede böyle bir iş imkanı bulamadığını, fabrikada çalışmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Şahin, fabrikada arkadaşlarının ve bazı akrabalarının da çalıştığını belirterek, "Daha önce arkadaşlarım, akrabalarım hepsi işsizdi. Çok şükür bu fabrika açıldığından beri hepsi iş buldu, çalışıyor." ifadesini kullandı.