Diyarbakır\'da Hafif Ticari Araç Şarampole Yuvarlandı

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DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı.

Olay, dün Kulp ilçesine bağlı Baloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 06 DJZ 613 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü yaralanmadan kurtulurken, hafif ticari araç belediyeye ait iş makinesinin yardımıyla, halatlarla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,