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Diyarbakır'da Hafriyat Kamyonu Altında Kalarak Ölen Taş Ustası - Son Dakika
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Diyarbakır'da Hafriyat Kamyonu Altında Kalarak Ölen Taş Ustası

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde depremzedeler için yapılan konutların şantiye alanında geri manevra yapan hafriyat kamyonu, taş ustası Hasan Savur'a çarptı. Savur olay yerinde hayatını kaybederken, kamyon şoförü gözaltına alındı ve zırhlı araçla bölgeden çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

03.01.2024 - 10:13,
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DİYARBAKIR'da, şantiyede sürücüsünün geri manevra yaptığı hafriyat kamyonunun altında kalan taş ustası Hasan Savur (42), hayatını kaybetti. Gözaltına alınan kamyon şoförü, zırhlı araçla bölgeden çıkarıldı.

Olay, öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Oğlaklı Mahallesi'nde depremzedeler için yapılan konutların şantiye alanında meydana geldi. İddiaya göre; geri manevra yapan sürücünün kullandığı hafriyat kamyonu, aracın arkasında duran taş ustası Hasan Savur'a çarptı. Savur kamyonun altında kalırken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Ekipler, Savur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan kamyon şoförü zırhlı araçla alandan çıkartılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Diyarbakır\'da Hafriyat Kamyonu Altında Kalarak Ölen Taş Ustası
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Hafriyat Kamyonu Altında Kalarak Ölen Taş Ustası - Son Dakika
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