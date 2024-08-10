Diyarbakır'da Hasandin Yaylası'nda maden rezervi arama projesine karşı miting düzenlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Hasandin Yaylası'nda maden rezervi arama projesine karşı miting düzenlendi

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Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki Hasandin Yaylası'nda maden rezervi arama projesine karşı bölge halkı, siyasi partiler, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla miting düzenlendi. Mitingde konuşan Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, maden çalışmalarının Dicle Nehri'ni zehirleyeceğini belirtti.

10.08.2024 17:15
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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki Hasandin Yaylası'nda maden rezervi arama projesine karşı bölge halkı, siyasi partiler, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla miting düzenlendi. "Hasandin İliç olmasın" mesajının verildiği mitingde konuşan Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, "Burada yapılacak maden çalışmalarında kullanılan kimyasalların bütün Mezopotamya'ya dağılan Dicle Nehri'ni zehirleyeceğini biliyoruz. Geleceğimizi korumak için buradayız. Gerekirse her gün burada nöbet tutacağız" dedi.

Kulp ilçesindeki kırsal 6 mahallenin sınırları arasında yer alan Hasandin Yaylası'nda özel bir şirket tarafından maden rezervi arama projesine karşı miting düzenlendi. İstanbul Kulplular Derneği ve Hasandin Yaylası Koruma Platformu öncülüğünde yapılan mitinge, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Diyarbakır Barosu ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile yöre halkı katıldı.

"Yaylamızda maden ocağı istemiyoruz", "Hasandin'de madene geçit yok", "Hasandin İliç olmasın" mesajların verildiği mitingde konuşan Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, halkın yaylalarına sahip çıktığını belirterek, maden arama çalışmalarına izin vermeyeceklerini söyledi. Eren, "Bugün Kulp'ta nehirden balık ihtiyaçlarımızı karşılıyorduk, şimdi hiçbiri yok. O zaman da sesini çıkaranlar oldu ama maalesef büyütülemedi. Artık bu talana izin vermeyeceğiz. Bu yaylada halk bir araya gelerek, yaylasına sahip çıkıyor. Sadece kendi yaşam alanlarımıza değil, hayvanların ve bitkilerin de yaşam alanına sahip çıkıyoruz. Burada yapılacak maden çalışmalarında kullanılan kimyasalların bütün Mezopotamya'ya dağılan Dicle Nehri'ni zehirleyeceğini biliyoruz. Geleceğimizi korumak için buradayız. Gerekirse her gün burada nöbet tutacağız. Burayı ekonomik ranta kurban etmeyeceğiz. Bu bitkiler en büyük zenginliğimizdir. Bu zenginliğin önüne hiçbir şey geçemez. Biz sadece destek için değil, sizin gibi sahip çıkmak için buradayız" dedi.

Kaynak: ANKA

Nahit Eren, Diyarbakır, Kulp, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Hasandin Yaylası'nda maden rezervi arama projesine karşı miting düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Hasandin Yaylası'nda maden rezervi arama projesine karşı miting düzenlendi - Son Dakika
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