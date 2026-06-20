Diyarbakır'da Hipodrom Kavgası: 2 Ölü - Son Dakika
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Diyarbakır'da Hipodrom Kavgası: 2 Ölü

Diyarbakır\'da Hipodrom Kavgası: 2 Ölü
20.06.2026 18:59
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Diyarbakır hipodromunda çıkan kavgada yaralanan 1 kişi daha hayatını kaybederek ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Diyarbakır'daki hipodromda çıkan kavgada yaralanan 1 kişinin daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca dün, Çınar ilçesinin Beşpınar Mahallesi'nde bulunan hipodromda at sahipleri ve bakıcıları arasında çıkan 2'si ağır 7 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi devam ediyor.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralılardan Bayram Çizik (33) müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Ahmet Çizik (20) de hayatını kaybetti.

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesindeki hipodromda da at sahipleri ve bakıcıları arasında başlayan tartışmanın, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu 6 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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