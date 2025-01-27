Diyarbakır'da Hırsızlık: Silahlı 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Hırsızlık: Silahlı 3 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır\'da Hırsızlık: Silahlı 3 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, biri silahlı 3 şüpheli, bir iş yerinden matkap aletleri ve bir otomobilden 24 bin TL çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

27.01.2025 16:22  Güncelleme: 16:25
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DİYARBAKIR'da biri silahlı 3 şüpheli, girdikleri iş yerinden matkap aletleri, otomobilden de 24 bin TL çaldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Bismil ilçesi Fırat Mahallesi 210. Sokak'ta meydana geldi. Biri kadın 2 şüpheli, girdikleri iş yerinden matkap aletleri, park halindeki otomobilden de 24 bin TL çaldı. Başka bir erkek şüpheli ise gözcülük yaptı. Hırsızlık bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, belinde tabanca taşıyan erkek şüphelinin otomobilden parayı çıkardığı, ardından iş yerinden matkap aletlerini poşete koyan kadın şüphelinin yanına gittiği, daha sonra gözcülük yapan başka bir erkek şüpheliyle beraber uzaklaştığı görüldü. İş yeri sahibi ve parası çalınan kişi, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber ve Kamera: Seyfettin EKEN-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Hırsızlık: Silahlı 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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