Diyarbakır'da hükümlüler kamu binalarının bahçelerini düzenliyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da hükümlüler kamu binalarının bahçelerini düzenliyor

Diyarbakır'da peyzaj eğitimi alan hükümlüler, kamu binalarına ait bahçelerin bakımını yapıyor. Hükümlülere verilen eğitim sonunda sertifika veriliyor ve hükümlüler kamu hizmeti yükümlülüğünü yerine getiriyor.

05.08.2024 13:38
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Diyarbakır'da peyzaj eğitimi alan hükümlüler, kamu binalarına ait bahçelerin bakımını yapıyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğiyle, tedbir türlerine göre hükümlülere yönelik infaz ve iyileştirme çalışmaları yürütülüyor.

Bu kapsamda Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile gerçekleştirilen planlama doğrultusunda 17 hükümlü düzenlenen "Bahçe Bakımı, Peyzaj Geliştirme ve Uyum Eğitimi"ne katıldı.

Eğitmen, yüksek ziraat mühendisi Nazlı Kalender'den haftada 20 saat olmak üzere 3,5 ay boyunca teorik ve uygulamalı eğitim alan hükümlülere kurs sonunda sertifika veriliyor.

Ziraat mühendisi Kalender eşliğinde sahada çalışma yürüten hükümlüler, mesleki tecrübe kazanıyor.

Kentte kamu kurumu ve kuruluşların bahçelerinde ücretsiz peyzaj düzenlemesi yapan hükümlüler, denetimli serbestlik altında geçireceği sürenin 3'te 1'ini kamu hizmeti yükümlülüğüyle tamamlıyor.

Kamu binalarının bahçesi, mevsimine göre bitkiye ve toprağa yapılan bakım, ağaçlarda yapılan budama, gübreleme işlemi, toprak yüzeyindeki yabancı otların temizliği, gerek görülen alanlarda çimlendirme ya da ağaçlandırma çalışması yapılarak hükümlüler eliyle güzelleşiyor.

"Peyzaj çok revaçta olan bir meslek"

Nazlı Kalender, AA muhabirine, hükümlüleri toprakla buluşturarak, meslek edinmelerinin yanı sıra rehabilite ve iyileştirme çalışmaları da yaptıklarını söyledi.

Haftada 20 saat olarak planlanan teorik ve uygulamalı eğitimde ikinci kursun da aktif hale geldiğini ifade eden Kalender, "İlk kursta 17 hükümlüyü yetiştirdik. Peyzaj çok revaçta olan bir meslek. Kalifiye eleman bulmak çok zor. Hükümlüler eğitimlerle kalifiye olarak yetişiyor. Bu anlamda kendilerine iyi bir katkı sunduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Hükümlülerin şu ana kadar 15 kurumun bahçesinde çalışma yürüttüğünü belirten Kalender, bazı kamu kurumlarının da sırada yer aldığını dile getirdi.

"Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalara sahip olacaklar"

Kalender, şunları söyledi:

"Hükümlüler kursu bitirdikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalara sahip olacak. Bu sertifikaların birçok alanda geçerliliği var. Hükümlülerimizi cezalarını ifa ettikten sonra bir iş sahibi olarak topluma kazandırdığımız için çok mutluyuz."

"Bu işi öğrendiğim için çok mutluyum"

Hükümlülerden A.K, denetimli serbestlik kapsamında peyzaj eğitimi aldığını belirtti.

Daha önce bağ ve bahçe işleriyle uğraştığını anlatan A.K, "Aldığımız eğitimler bahçe bakımı konusunda bana çok faydalı oldu. Eğitimin sonunda sertifika alacağım. Bu işi öğrendiğim için çok mutluyum. Peyzaj ve çevre düzenlemesine yönelik işlerde çalışma şansımız olabilir. Cezamızı ifa ederken aynı zamanda meslek öğrenmiş olduk." diye konuştu.

Ö.Y. ise bahçe işlerini daha önce çok bilmediğini, eğitimler sayesinde çim biçme makinesini kullanmayı öğrendiğini söyledi.

Birçok kurumun bahçesini düzenlediklerini dile getiren Ö.Y, "Hem cezamızı ifa ettik hem de meslek öğrenmiş olduk. Artık elimizde sertifikamız olacak. Bahçe işiyle uğraşırken psikolojik olarak rahatladım. Bu imkanları bize sağlayan yetkililere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Bahçe, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da hükümlüler kamu binalarının bahçelerini düzenliyor - Son Dakika

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