Diyarbakır'da Hükümlüler Kamu Hizmetinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Hükümlüler Kamu Hizmetinde

17.02.2026 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da iş birliği protokolü ile hükümlüler sağlık kuruluşlarında kamu yararına çalışacak.

DİYARBAKIR'da denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlülerin kamu yararına çalıştırılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında hükümlüler, sağlık kurumlarının boya, badana, temizlik ve tadilat işlerinde görev alacak.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay ile İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Emre Asiltürk tarafından, Diyarbakır Adliyesi toplantı salonunda iş birliği protokolü imzalandı. İmza törenine ayrıca Cumhuriyet Başsavcı Vekili Özgür Celbek, Cumhuriyet savcıları Hüseyin Özcan, Ömer Özyürek, Ahmet Ramazan ve Berat Sağır, Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Kalem Müdürü Metin Özkan, Denetimli Serbestlik Müdürü Sinan Yaşar ile Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ertuğrul Kahraman da katıldı. Protokol kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı bulunan kurum ve kuruluşlarda, Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında hükümlülerin boya ve badana işleri, bahçe bakımı, peyzaj çalışmaları ile temizlik hizmetlerinde çalıştırılması planlanıyor.

'FAYDALI HİZMETLERDE BULUNACAKLARINA İNANIYORUM'

Kurumlar arası iş birliğine önem verdiklerini belirten Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, adli hizmetlerde diğer kamu kurumlarıyla koordinasyonun hem hizmetlerin etkin yürütülmesi hem de yükümlülerin topluma kazandırılması açısından önemli olduğunu ifade ederek, "Kurum olarak adli hizmetlerde ve işlerde, kurumlar arası işbirliğine inanan birisiyim. Devletin diğer kurumlarında mümkün mertebe oranın hizmetlerinin yerine getirilmesi, oradaki kurum işleyişini bir şekilde idrak etmeleri, görmeleri, bu anlamda kendilerinin de devlet kurumlarıyla, insanlarla ilişkide bulunmak suretiyle ıslahlarına, iyi halli olmalarına, kendilerini eğitmelerine, topluma tekrar kazandırılmalarına katkı olacağı, katkı vereceği düşüncesindeyim. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sağlık kuruluşunda, herhangi bir kamu kurumunda bu arkadaşların, yükümlülerin gidip buralarda hizmette bulunmaları, hem kurumların tanınması açısından hem kendilerinin o kurumlara aidiyet duymaları, topluma tekrar, bir şekilde insanın, insanlar arasındaki ilişkilerinin temini açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kapsamda, müdür beyin başında olduğu sağlık birimlerine, hastaneler olabilir, diğer kurumlar olabilir, İnşallah faydalı hizmetlerde bulunacaklarına inanıyorum. Bunun, denetimini bizler inşallah, denetimli bir şekilde yürüteceğiz. En güzel şekilde yerine getiririz diye düşünüyorum. Hem kurumumuza hem sağlık kuruluşlarına, hem de diğer yükümlü arkadaşlara hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Hükümlüler Kamu Hizmetinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
80 bin TL’ye aldı, koyacak arazi bulamayınca 2,5 milyon TL’den satışa çıkardı 80 bin TL'ye aldı, koyacak arazi bulamayınca 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı
Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı
Öfkeli turist havalimanını savaş alanına çevirdi Öfkeli turist havalimanını savaş alanına çevirdi
Ülkenin uykuları kaçtı Bu obruğun ucu bucağı yok Ülkenin uykuları kaçtı! Bu obruğun ucu bucağı yok
Suçlama çok vahim ’’İlk 11’i belirlemek için yapay zekayı kullanıyor’’ iddiası Suçlama çok vahim! ''İlk 11'i belirlemek için yapay zekayı kullanıyor'' iddiası
Savcı, kadın hakimi 1 liralık havalelerle tehdit etmiş Mesajları tüyler ürpertti Savcı, kadın hakimi 1 liralık havalelerle tehdit etmiş! Mesajları tüyler ürpertti!

17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
16:57
ABD görüşmesi sonrası İran’dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
16:57
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
16:39
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
16:34
Türkiye’nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
15:34
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 18:06:31. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Hükümlüler Kamu Hizmetinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.