Diyarbakır'da Hükümlüler Kamu Hizmetinde

DİYARBAKIR'da denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlülerin kamu yararına çalıştırılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında hükümlüler, sağlık kurumlarının boya, badana, temizlik ve tadilat işlerinde görev alacak.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay ile İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Emre Asiltürk tarafından, Diyarbakır Adliyesi toplantı salonunda iş birliği protokolü imzalandı. İmza törenine ayrıca Cumhuriyet Başsavcı Vekili Özgür Celbek, Cumhuriyet savcıları Hüseyin Özcan, Ömer Özyürek, Ahmet Ramazan ve Berat Sağır, Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Kalem Müdürü Metin Özkan, Denetimli Serbestlik Müdürü Sinan Yaşar ile Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ertuğrul Kahraman da katıldı. Protokol kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı bulunan kurum ve kuruluşlarda, Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında hükümlülerin boya ve badana işleri, bahçe bakımı, peyzaj çalışmaları ile temizlik hizmetlerinde çalıştırılması planlanıyor.

'FAYDALI HİZMETLERDE BULUNACAKLARINA İNANIYORUM'

Kurumlar arası iş birliğine önem verdiklerini belirten Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, adli hizmetlerde diğer kamu kurumlarıyla koordinasyonun hem hizmetlerin etkin yürütülmesi hem de yükümlülerin topluma kazandırılması açısından önemli olduğunu ifade ederek, "Kurum olarak adli hizmetlerde ve işlerde, kurumlar arası işbirliğine inanan birisiyim. Devletin diğer kurumlarında mümkün mertebe oranın hizmetlerinin yerine getirilmesi, oradaki kurum işleyişini bir şekilde idrak etmeleri, görmeleri, bu anlamda kendilerinin de devlet kurumlarıyla, insanlarla ilişkide bulunmak suretiyle ıslahlarına, iyi halli olmalarına, kendilerini eğitmelerine, topluma tekrar kazandırılmalarına katkı olacağı, katkı vereceği düşüncesindeyim. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sağlık kuruluşunda, herhangi bir kamu kurumunda bu arkadaşların, yükümlülerin gidip buralarda hizmette bulunmaları, hem kurumların tanınması açısından hem kendilerinin o kurumlara aidiyet duymaları, topluma tekrar, bir şekilde insanın, insanlar arasındaki ilişkilerinin temini açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kapsamda, müdür beyin başında olduğu sağlık birimlerine, hastaneler olabilir, diğer kurumlar olabilir, İnşallah faydalı hizmetlerde bulunacaklarına inanıyorum. Bunun, denetimini bizler inşallah, denetimli bir şekilde yürüteceğiz. En güzel şekilde yerine getiririz diye düşünüyorum. Hem kurumumuza hem sağlık kuruluşlarına, hem de diğer yükümlü arkadaşlara hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,