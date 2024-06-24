Diyarbakır'da iki işletmeye giren 16 kişiden biri adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da iki işletmeye giren 16 kişiden biri adli kontrolle serbest bırakıldı

Diyarbakır\'da iki işletmeye giren 16 kişiden biri adli kontrolle serbest bırakıldı

Diyarbakır'ın Sur ve Kayapınar ilçelerinde bulunan iki ayrı işletmeye giren 16 kişinin işlemleri tamamlandı. Savcılığa sevk edilen 15 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 1 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün konuyla ilgili çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

24.06.2024 21:43
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Diyarbakır'da iki ayrı işletmeye giren 16 kişiden biri adli kontrolle, 15'i savcılıktan serbest bırakıldı.

Sur ve Kayapınar ilçelerinde iki ayrı işletmeye giren 16 kişinin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilenlerden 15'i savcılıktaki ifadelerinin ardından, 1 kişi ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Diyarbakır'daki iki işletmeye giren 16 kişinin işlemlerinin İl Emniyet Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da iki işletmeye giren 16 kişiden biri adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da iki işletmeye giren 16 kişiden biri adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
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