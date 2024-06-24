Diyarbakır\'da iki işletmeye giren 16 kişiden biri adli kontrolle serbest bırakıldı

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Diyarbakır'da iki ayrı işletmeye giren 16 kişiden biri adli kontrolle, 15'i savcılıktan serbest bırakıldı.

Sur ve Kayapınar ilçelerinde iki ayrı işletmeye giren 16 kişinin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilenlerden 15'i savcılıktaki ifadelerinin ardından, 1 kişi ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Diyarbakır'daki iki işletmeye giren 16 kişinin işlemlerinin İl Emniyet Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirilmişti.