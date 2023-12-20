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Diyarbakır'da inanç krizi paneli düzenlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 'İnanç Krizi ve Çıkış Önerileri' panelinde, konuşmacılar gençlerin merak ettiği soruları cevapladı.

Diyarbakır\'da inanç krizi paneli düzenlendi
20.12.2023 - 13:41,  Güncelleme: 13:42
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Üniversitesi iş birliğiyle "İnanç Krizi ve Çıkış Önerileri" paneli gerçekleştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda açılış konuşmasını yapan Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Musa Bağcı, gençlerin merak ettiği soruları cevaplamak için sahaya indiklerini söyledi.

Katılımcılardan Prof. Dr. Necmi Derin, "Modern Düşüncenin Krizi", Dr. Öğretim Üyesi Osman Yağmur "Günümüz İnanç Krizine Hadislerden Bakış" konusunu aktardı.

Dr. Ahmet Akdeniz "Çağdaş Hurafeler Kıskacında İnsan ve İman", Dr. Faruk Evrenk de "Yabancılaşan Varlığın Öze Dönüşü" konulu bir sunum yaptı.

Kaynak: AA
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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