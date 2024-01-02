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Diyarbakır'da İnşaat Alanında Kaza: İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'da İnşaat Alanında Kaza: İşçi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde depremzedeler için konut inşası devam ederken, bir işçi geri manevra yapan kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi. İşçinin cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

Diyarbakır\'da İnşaat Alanında Kaza: İşçi Hayatını Kaybetti
02.01.2024 - 16:37,
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Diyarbakır'da inşaat alanında çalışırken kamyonun altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde depremzedeler için konut inşasının sürdüğü alanda görev yapan işçi Hasan Savur (42) geri manevra yapan, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonun altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Savur'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Savur'un cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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