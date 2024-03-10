Diyarbakır'da ipek kozası ve farklı tasarımlarla hazırlanan gelinlikler sergilendi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da gelinlik üretimi ve satışı yapan firma, farklı tasarlanan gelinliklerle defile düzenledi.
Merkez Kayapınar ilçesinde gelinlik tasarımı, üretimi ve satışı yapan bir firma, halka açık alanda ipek kozası, çuval, iplik, akasya yaprağı, gül ve palmiye yaprağından tasarlanan birbirinden farklı gelinlik tasarımlarıyla defile düzenledi.
Firma sahibi Mehmet Kaymak, yaklaşık 15 yıldır sektörde faaliyet yürüttüğünü söyledi. Gelinlikleri düzenlediği defilede sergilediklerini belirten Kaymak, bir birinden ilginç tasarımlara imza attıklarını, daha önce yaptıkları tasarımlardan esinlenerek bir üst segmende geçerek daha güzel, daha da anlamlı trend modelleri defile için hazırladıklarını ifade etti.
"Şu an model arkadaşımız üzerinde gördüğünüz Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yetişen ipek kozasından bir tasarımımız var" diyen Kaymak, "Onun hemen yanında çuvaldan, iplikten yaptığım bir tasarım var. Diğer arkadaşlarımızın üzerinde palmiye yaprağı var. Begonvil çiçeğinden tasarım var. Yine çiçekten esinlenerek yaptığım gül modeli tasarım var. Akasya yaprağından yaptığım tasarım var. Bir birinden ilginç tasarımlara imza attık. Çok mutluyuz, sevinçliyiz." ifadelerinde bulundu.
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