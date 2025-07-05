Diyarbakır'da İşçi Makineye Kaptırdığı Eliyle Kurtarıldı

Diyarbakır'da elini levha kesme makinesine kaptırarak yaralanan işçi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan Y.C, elini levha kesme makinesine kaptırdı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle eli sıkıştığı yerden kurtarılan Y.C. sağlık ekiplerine teslim edildi.
İşçi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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