Diyarbakır'da IŞİD saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da IŞİD saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

HDP'nin 5 Haziran 2015'te düzenlediği mitingde IŞİD'in bombalı saldırısında hayatını kaybedenler, DEM Parti tarafından düzenlenen meşaleli yürüyüşle anıldı. Yürüyüşe DEM Parti milletvekilleri ve çok sayıda kişi katıldı. Anma programında yapılan açıklamada, katliamların unutulmayacağı ve demokratik siyasetten vazgeçilmeyeceği vurgulandı.

06.06.2024 00:45
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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - HDP'nin Diyarbakır'da 5 Haziran 2015'te düzenlediği mitingde, IŞİD'in bombalı eyleminde hayatını kaybedenler DEM Parti tarafından düzenlenen meşaleli yürüyüşle anıldı.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 5 Haziran 2015'te Diyarbakır'da  İstasyon Meydanı'nda düzenlediği seçim mitingine terör örgütü IŞİD'in düzenlediği bombalı saldırının 9'uncu yıl dönümünde yaşamanı yitirenler anıldı. Beş kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı saldırının yıl dönümünde, DEM Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nca meşaleli yürüyüş düzenlendi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Sezai Karakoç Kültür Merkezi önünde başlayıp, patlamanın yaşandığı İstasyon Meydanı'na meşalelerle yapılan yürüyüşe, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça, Van Milletvekili Sinan Çiftyürek ile çok sayıda kişi katıldı.

Yürüyüşün son bulduğu İstasyon Meydanı'nda anma programına ilişkin açıklama yapan DEM Parti Diyarbakır İl Eş Başkanı Abbas Şahin, bu katliamı unutmayacaklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Kürt halkı ve Türkiye halkları, demokrasinin seçimle geleceğini düşündükleri bir anda, 2015'teki 7 Haziran seçimlerinde öncesinde burada bir miting düzenledik. Bu mitinge milyonlarca insan katıldı. Biz demokrasinin seçimle geleceğini demiştik. O gün anladık ki demokrasi sadece seçimlerle gelmiyor. Bir şeyi daha anladık, biz ne zaman demokrasiden, insan haklarından, insanca yaşamından söz ettikse, çocuklarımız katliamlara uğradı. Ancak biz dedik ki bu katliamları hiçbir zaman unutmayacağız. Hiçbir zaman bu katliamları yapanları unutturmayacağız. Bizler bu katliamlara karşı hafızamızı her zaman diri tutacağız. Evet, aradan 9 yıl geçmesine rağmen, ülke demokrasiden uzaklaştıkça uzaklaştı. OHAL koşulları, baskı, zulüm hat safhalara ulaştı. Şu an resmi olmayan fiili bir OHAL ile yönetilmektedir. Ancak biz Kürtler ve Türkiye hakları demokratik siyasetten asla ve asla vazgeçmedik."

Açıklamanın ardından yürüyüşe katılanların patlamanın meydana geldiği yere karanfil bırakmasıyla eylem olaysız son buldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da IŞİD saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

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