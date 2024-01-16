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Diyarbakır'da işletmelerde fiyat listesi denetimi yapıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da işletmelerde fiyat listesi denetimi yapıldı

Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, işletmelerin girişlerine fiyat listesi konulması uygulamasına yönelik denetim yaptı. Denetimde, lokanta, restoran, kafe gibi iş yerlerinde yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde fiyat listesi kontrolü yapıldı. Geçen sene yapılan denetimlerde 16 bin 973 iş yerine cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Diyarbakır\'da işletmelerde fiyat listesi denetimi yapıldı
16.01.2024 - 17:15,
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Diyarbakır'da Ticaret İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 1 Ocak'ta yürürlüğe giren işletmelerin girişlerine fiyat listesi konulması uygulamasına yönelik denetim yaptı.

Ticaret İl Müdürü Zafer Atik ile Zabıta Denetim Şube Müdürü Abdulaziz Arı'nın da katıldığı denetimde Ticaret İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yönetmelik değişikliği nedeniyle lokanta, restoran, kafe, pastane gibi iş yerlerinde yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde fiyat listesi kontrolü yaptı.

Zabıta Denetim Şube Müdürü Arı, gazetecilere, geçen sene 16 bin 973 iş yerini denetlediklerini, 442 iş yerine cezai işlem uyguladıklarını söyledi.

Arı, yiyecek, içecek hizmeti sunan işletmeler başta olmak üzere iş yeri girişinde müşterilerin görebileceği bir yerde ve masalarda, menülerde fiyat listesi bulundurma zorunluluğu getirildiğini anımsattı.

Fiyat listesi bulundurmayan iş yerlerine yönelik gerekli cezai işlem uygulandığını anlatan Arı, denetim ve ziyaretlerle esnaf ve tüketicileri bilgilendirdiklerini aktardı.

Kaynak: AA
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Diyarbakır, Zabıta, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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