Jandarma 187 Yaşında: Diyarbakır'da Tören - Son Dakika
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Jandarma 187 Yaşında: Diyarbakır'da Tören

14.06.2026 13:14
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Diyarbakır'da Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıt Park'ta tören düzenlendi. İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, teşkilatın milletin güvenini kazandığını ve hizmete devam edeceğini belirtti. Ardından şehitlik ziyareti yapıldı.

Diyarbakır'da, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Anıt Park'ta düzenlenen ilk törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, burada yaptığı konuşmada, Jandarma Genel Komutanlığının başarılarla dolu 187 yıllık köklü tarihiyle kuruluşundan bugüne kadar milletin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu söyledi.

Jandarma Teşkilatının, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusun her zaman takdirini kazandığını ifade eden Hekimoğlu, şunları kaydetti:

"Bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında, gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Yerleşik kurum kültürü ve kimliğine sahip personeli ile jandarma üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa insan merkezli, adaletli, sevgi ve şefkatle, birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımı ile her zaman milletinin yanında yer almıştır ve almaya da devam edecektir."

Hekimoğlu, jandarmanın üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi, yüksek fiziki ve moral gücü ile kutsal vatan toprakları üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve teminatı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kahramanca, canı pahasına her türlü zor koşullarda en zor arazi kesimlerinde başta teröristle mücadele harekatı olmak üzere her türlü suç ve suç örgütleriyle mücadele eden Jandarma Teşkilatımız, Emniyet Teşkilatımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla tam bir koordine içinde bağrından çıktığı milletinden aldığı destekle fedakarca görev yapmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığının tüm personeli görevlerini icra ederken ve hizmetleri yürütürken her zaman ve her yerde yürürlükteki kanunları ve nizamları kendisine rehber almakta ve her türlü çözüm ve tedbiri hukuk düzeni içinde aramaktadır."

Hava ve Kara Şehitliği'ndeki törende de Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi ve şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Programlara, askeri erkan ve jandarma personeli katıldı.

Kaynak: AA

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