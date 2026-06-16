Diyarbakır\'da Kaçakçılık Operasyonu

Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 52 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il ve ilçelerde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan operasyonlarda, 7 bin 494 paket kaçak sigara, 584 paket ısıtılmış tütün mamulü, 300 puro, 183 termos, 9 elektronik eşya, 6 cep telefonu, 5 elektronik sigara ele geçirildi, 52 şüpheli hakkında işlem yapıldı.